Kobieta rządzi

Liverpool wraca do miejsca, w którym napisał piękny rozdział historii futbolu. To właśnie w Stambule w 2005 roku odrobił w finale Champions League trzy bramki straty i pokonał Milan po rzutach karnych.

Tamten mecz gościł Stadion Olimpijski im. Atatürka, środowy odbędzie się na oddanej do użytku trzy lata temu Vodafone Arenie, gdzie na co dzień gra Besiktas. Z co najmniej jednego względu już jest wyjątkowy. Po raz pierwszy tak ważne spotkanie w męskich rozgrywkach UEFA sędziować będzie kobieta. 35-letnia Francuzka Stephanie Frappart w tym roku poprowadziła już mecz Ligue 1 i finał mundialu kobiet. Na liniach pomagać jej będą rodaczka Manuela Nicolosi i Michelle O'Neill z Irlandii.