Liga Mistrzów: Real Madryt i Manchester City bliżej awansu

W środę na stadion w Bergamo kibice wejść nie mogli, ale mimo bolesnych pandemicznych doświadczeń i apeli lokalnych władz zebrali się licznie przed obiektem, by dopingować swoich zawodników. "Cafeteros + Grappa, upijmy ich!" - głosił jeden z transparentów, nawiązujący do nazwy włoskiego napoju alkoholowego i przydomka reprezentacji Kolumbii, w której grają dwaj napastnicy Atalanty Luis Muriel i Duvan Zapata.

To był symboliczny wieczór w Lidze Mistrzów. Niemal dokładnie rok temu Atalanta rozbiła 4:1 Valencię, co pozwoliło jej awansować do ćwierćfinału, ale mecz rozgrywany wówczas w Mediolanie uznano za bombę biologiczną, która przyspieszyła rozwój epidemii koronawirusa.

Po pół godzinie gry kaca mogli mieć jednak gospodarze. Najpierw czerwoną kartką ukarany został Remo Freuler, próbując powstrzymać wychodzącego na czystą pozycję Ferlanda Mendy'ego. Później boisko z powodu urazu opuścić musiał Zapata. Ale piłkarze Atalanty nie zamierzali narzekać na ból głowy, tylko zakasali rękawy i robili wszystko, by wybić Real z rytmu i nie stracić gola. Udawało się do 86. minuty, gdy Mendy zdecydował się na uderzenie zza pola karnego i zrobił to na tyle precyzyjnie, że nie dał szans bramkarzowi.

Do awansu przybliżył się także Manchester City. Drużyna Pepa Guardioli pokonała na wyjeździe (w tym przypadku na neutralnym terenie w Budapeszcie) Borussię Moenchengladbach, to już jej 19. zwycięstwo z rzędu i nic nie wskazuje na to, by ta seria miała się szybko skończyć. Bohaterem wieczoru na Puskas Arenie był Bernardo Silva. Trafił na 1:0 i asystował przy golu Gabriela Jesusa.

1/8 FINAŁU LIGI MISTRZÓW

Atalanta - Real 0:1

(F. Mendy 86)

Borussia Moenchengladbach - Manchester City 0:2

(B. Silva 29, G. Jesus 65)

Rewanże 16 marca