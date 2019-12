Incydent w Watykanie. Papież mocno pociągnięty za rękę

Po wyciągnięciu ręki, by dotknąć dziecka, papież odwrócił się od tłumu. Jednak stojąca przy barierce kobieta mocno chwyciła Franciszka za rękę i przyciągnęła do siebie. Nagły ruch sprawił, że papież wyraźnie poczuł ból. Szybko wyrwał swoją ręką z uścisku kobiety.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz