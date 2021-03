Dariusz Wolski nominowany do Oscara

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej podała w poniedziałek listę nominacji do tegorocznych nagród. Wśród wyróżnionych artystów znalazł się polski operator filmowy Dariusz Wolski, który został nominowany w kategorii najlepsze zdjęcia za film "Nowiny ze świata” w reżyserii Paula Greengrassa. Jest to pierwsza oscarowa nominacja Polaka. Rywalami operatora w walce o statuetkę są Sean Bobbitt za film "Judas and the Black Messiah", Erik Messerschmidt za "Mank", Joshua James Richards za „Nomadland" oraz Phedon Papamichael za "Proces siódemki z Chicago".

Dariusz Wolski ukończył Łódzką Szkołę Filmową, a w 1979 roku przybył do Nowego Jorku, gdzie pracował przy realizacji filmów niskobudżetowych i dokumentalnych. Przełom w karierze Wolskiego nastąpił, gdy zastąpił operatora filmu „Heart”. Artysta zamieszkał później w Los Angeles, gdzie współpracował między innymi z Davidem Fincherem. Zrealizował także ponad setkę teledysków, w tym między innymi wideoklipy muzyków takich jak David Bowie, Elton John, czy Sting. Wolski był także autorem zdjęć do filmów wyprodukowanych przez Rogera Cormana, „Nightfall” oraz „Land of little Rain”. Dariusz Wolski jest w USA cenionym operatorem. W 2004 został zaproszony do członkostwa w Amerykańskiej Akademii Filmowej.