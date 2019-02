Kto nie odebrał Oscara i dlaczego?

Tegoroczna ceremonia wręczenia Oscarów zbliża się wielkimi krokami. Choć sama nominacja jest dla wielu zaszczytem, niektórzy odmawiają przyjęcia nagrody lub nie pojawiają się na uroczystości jej przyznania.

Stanley Kubrick

Stanley Kubrick nigdy nie zdobył Oscara dla najlepszego reżysera. W 1969 roku zdobył jednak statuetkę za Najlepsze Efekty Wizualne w filmie "2001: Odyseja kosmiczna". W imieniu reżysera na gali pojawili się Diahann Carroll i Burt Lancaster. Żartowali wówczas, że Kubrick był wtedy na Marsie, aby sprawdzić lokalizację do swojego następnego filmu.

Marlon Brando

W roku 1973 Marlon Brando był nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Aktor Pierwszoplanowy, za rolę Vita Corleone w "Ojcu chrzestnym". Aktor postanowił jednak zbojkotować galę i zwrócić uwagę na dyskryminację Indian, których, w jego opinii, źle przedstawiano w westernach. W jego imieniu nagrodę odebrała Sacheen Littlefeather, która odczytała oświadczenie Brando o złym traktowaniu rdzennych Amerykanów. Gdy później okazało się, że kobieta jest tak naprawdę aktorką, środowisko oskarżyło Brando o hipokryzję.

Roman Polański

W 2003 roku, do Oscara został nominowany film „Pianista” Romana Polańskiego. Reżyser nie odebrał jednak nagrody osobiście. W jego imieniu zrobił to przyjaciel Polańskiego, Harrison Ford. Powodem nieobecności Polaka na gali był fakt, że nie mógł przekroczyć granicy USA. Polańskiemu groziło aresztowanie związane z oskarżeniami o gwałt na nieletniej.

Michael Caine

W 1987 roku Michael Caine nie odebrał Oscara dla Najlepszego Aktora Drugoplanowego za film "Hannah i jej siostry”. Aktor był wówczas zajęty realizacją zdjęć do filmu "Szczęki 4: Zemsta”. Ucząc się na błędach, Caine osobiście odebrał nagrodę w 2000 roku za drugoplanową rolę w filmie "Wbrew regułom".

Eminem

W 2003 roku raper Eminem zdobył statuetkę w kategorii Najlepsza Piosenka, za utwór "Lose Yourself”. Muzyk nie pojawił się na gali, gdyż nie wierzył, że ma szansę wygrać z nominowanym wówczas Bono. W imieniu Eminema na gali pojawił się jego wspólnik Luis Resto, który odebrał statuetkę.

Katherine Hepburn

Katherine Hepburn nigdy nie odmówiła przyjęcia Oscara, ale nie pojawiała się także na ceremoniach przyznania nagród. Na gali pojawiła się po raz pierwszy dopiero w 1974 roku.

Paul Newman

Po sześciu nominacjach oraz dwóch Oscarach honorowych Paul Newman otrzymał upragnioną statuetkę za film "Kolor pieniędzy" w 1987 roku. Aktor nie pojawił się jednak na gali. - To jak uganianie się za piękną kobietą przez 80 lat. Gdy ona w końcu spojrzy na ciebie przychylnym okiem, mówisz jej: bardzo mi przykro, ale jestem zmęczony - powiedział w udzielonym później wywiadzie.

Woody Allen

Woody Allen nigdy nie uczestniczył w ceremoniach rozdania nagród. W 1978 roku, gdy otrzymał Oscara w kategorii "najlepszy aktor", "najlepszy scenariusz oryginalny" i "najlepsze zdjęcia" za film "Annie Hall”, także nie był obecny na gali. Allen zmienił później zdanie i pojawił się na ceremonii w 2002 roku. Przyznał jednak, że "koncepcja nagród jest głupia”.

Peter O’Toole

Peter O'Toole był pierwszym aktorem, który odmówił przyjęcia honorowego Oscara. Podczas 44 lat swojej kariery, nominowany był w kategorii Najlepszy aktor aż osiem razy. Nigdy jednak nie wygrał nagrody. „Jestem wciąż aktywny i mogę wygrać nagrodę w inny sposób. Czy Akademia może odroczyć ten zaszczyt do czasu, aż skończę 80 lat?” - napisał w liście do Akademii. Choć O’Toole początkowo odmówił przyjęcia honorowego Oscara, ostatecznie w 2003 roku odebrał go po liście prezesa Akademii, który poinformował go, że Paul Newman i Henry Fonda otrzymali nagrodę, już po przyznaniu honorowego Oscara.

Elizabeth Taylor

W 1966 roku Elizabeth Taylor została nominowana w kategorii Najlepsza Aktorka Pierwszoplanowa za rolę w filmie "Kto boi się Virginii Woolf?". Mąż aktorki, Richard Burton, który również był nominowany za rolę w tym filmie, przekonał ją, aby nie szli na ceremonię. Przypuszczano, że miało to związek z tym, że aktor nie wygrał nagrody cztery razy i bał się kolejnej porażki. Choć Elizabeth Taylor otrzymała Oscara dla Najlepszej Aktorki Pierwszoplanowej, jej brak wdzięczności wobec Akademii nie przeszedł bez echa.

