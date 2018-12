Gorzki triumf ludowej mądrości

Doskonale pamiętam ranek 1 stycznia 2018 roku. Był pochmurny, mglisty i ciepły jak na tę porę. Wedle ludowego powiedzenia – „Gdy Nowy Rok mglisty, zjedzą kapustę glisty". Po 12 miesiącach wiadomo, że i tym razem regionalne przysłowie okazało się wyjątkowo trafne. I to nie tylko w przypadku przetworów rolnych, ale w całej gospodarce.

W mijającym roku „plon" nowych regulacji prawnych, ustaw i przepisów dotyczących działalności przedsiębiorców był obfity. W przeważającej mierze – negatywny. Zdarzyło się kilka pozytywnych wyjątków – to prawda. Jednak od razu pojawiły się przysłowiowe „glisty" i „kapustę" diabli wzięli. Najważniejszą zmianą na plus było uchwalenie konstytucji biznesu. Powstawała ona w bólach i zaliczyła znaczne opóźnienie. Wreszcie jednak jest i mogłaby stanowić dla przedsiębiorców nadzieję na lepsze jutro. Co z tego, gdy jej idei nie rozumieją polscy urzędnicy. Uważają oni, że ich „widzimisię" ma rangę nadrzędnego prawa. Na dokładkę z konstytucją nie pogodzono wielu istniejących wcześniej lub wprowadzanych równolegle przepisów. Są więc niejasności interpretacyjne, sprzeczności itd. A polski przedsiębiorca jak miał pod górkę, tak ma nadal.

Przez cały rok na rynku pracy pogłębiał się deficyt pracowników. Rząd ułatwił więc zatrudnianie cudzoziemców w 20 grupach zawodowych. To krok w dobrym kierunku, ale... kropla w morzu potrzeb! Niezbędna jest spójna polityka migracyjna. W Polsce nikt więcej do pracy już bowiem nie pójdzie. Ci, co mogliby, siedzą na wcześniejszych emeryturach lub zgarniają kolejne „plusy" z programów socjalnych. Nie w głowie im praca, jeśli kasa się zgadza. Trzeba więc albo odciąć „socjał" i skłonić ludzi do pracy, albo otworzyć szeroko granice. Cudów nie ma.

Przedsiębiorcy doczekali się także w tym roku ustawy umożliwiającej sukcesję w małych firmach rodzinnych. Śmierć właściciela nie stanie się pogrzebem dla firmy. Będzie ona mogła dalej funkcjonować, zachowując pracowników, uzyskane decyzje administracyjne i realizując podjęte kontrakty. Proces legislacyjny tej ustawy był wręcz wzorcowy. Zachowano zasady dialogu społecznego. W rezultacie powstał przemyślany przepis prawny.

Ano właśnie! Nawet spójne i udane zmiany prawa po głębszej analizie doprowadzają do smutnych wniosków. Ile jeszcze mieliśmy przykładów poszanowania reguł dialogu społecznego w trakcie legislacji? Trzeba ich ze świecą szukać. Za to przypadki deptania dialogu były nagminne.

A przecież dialog społeczny to jedyna metoda na pozbycie się „kapuścianych szkodników". Mamy przygotowanych partnerów społecznych. Wspaniałych przedsiębiorców. Know-how niezbędne do rozwiązania większości problemów. Wystarczy, żeby tylko wszyscy zechcieli z tych narzędzi skorzystać. Wszyscy bez wyjątku. A wtedy za rok do wyliczenia pozytywnych zmian trzeba będzie całego wydania „Rzeczpospolitej".

Inne ludowe powiedzenie twierdzi, że „Jeśli Nowy Rok jasny i chłodny – cały roczek pogodny i płodny". Jutro rano otworzę okno i sprawdzę pogodę. Od tego zależeć będzie cały 2019 rok! Bo na telewizyjnych prognozach, zapowiadających dobrą zmianę w pogodzie, raczej polegać nie można.

