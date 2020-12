Jerzy Kowalski: Co warto kontrolować, a co sobie odpuścić

Mówiąc po ludzku, jakie ma być prawo, zwłaszcza to miejscowe? Jakie są jego granice, kiedy przekształca się ono w deklaracje, regulaminy, rezolucje, niezobowiązujące uchwały, wnioski, opinie, stanowiska. I jeśli się ujawni w wyżej wymienionych formach, to czy jakiś organ może je usunąć z obrotu, unieważnić, kontrolować nadzorować, poprawiać, korygować. Inaczej, gdzie się kończy prawo, gdzie zaczyna?

To wszystko , co powyżej, to nie tylko problem teoretyczny, gdyż jak pokazuje orzecznictwo sądowoadministracyjne i nadzór wojewodów nad tworzeniem norm przez jednostki samorządu terytorialnego nie ma jasności I jednolitości w podejściu np. do oceny rezolucji samorządowych, opinii czy stanowisk podejmowanych przez organy samorządowe.