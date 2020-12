Tomasz Pietryga: Z lockdownem od ściany do ściany

Wprowadzenie od 28 grudnia do 17 stycznia narodowej kwarantanny oznacza niemal całkowity lockdown nie tylko życia gospodarczego, ale przede wszystkim społecznego. Restrykcje są bliskie tym wprowadzonym w marcu, gdy w pewnym momencie zamknięto nawet lasy. Cel jest ciągle ten sam: ograniczenie mobilności i społecznej aktywności do minimum.

Premier Mateusz Morawiecki, decydując się na te obostrzenia, chce uniknąć błędu z lata, kiedy wakacyjna fiesta, liczne nieskrępowane kontakty społeczne doprowadziły do uderzenia drugiej fali pandemii jesienią. Trudno ją zatrzymać do dziś. Polska mimo licznych restrykcji pozostaje w grupie państw o najwyższej śmiertelności, i to nie tylko w Europie. Tymczasem święta, sylwester, ferie to okres wzmożonych kontaktów społecznych.