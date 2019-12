Madryt. Zła pogoda dla klimatu

Równie dobrze mogłem zabrać ze sobą wycinanki łowickie z Cepelii. Szczyt przypominał bowiem zjazd absolwentów uczelni, którzy spotykają się po latach, by powspominać szkołę. Nie o to jednak przecież chodzi! Daleko mi do rewolucyjnego podejścia Grety Thunberg. Właściwa nastolatkom zapalczywość też jest mi obca. Zaczynam jednak podzielać irytację młodej Szwedki. Minęło już ileś szczytów, konwentykli i zgromadzeń od chwili, gdy sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział: „Don't bring a speech. Bring a plan!". Planu wciąż nie ma. Są tylko puste, krasomówcze popisy.

Odmiennie natomiast wyglądają sprawy w Unii Europejskiej. Został właśnie ogłoszony zielony ład. Jego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku. To oczekiwany konkret. Dla Polski poważne wyzwanie na granicy wykonalności. Nawet jeśli uzgodnimy z UE nieco późniejszy termin dla naszego kraju, to i tak będzie diabelnie mało czasu na zmiany w gospodarce. Sytuację można porównać do wyścigu Formuły 1. Jechać trzeba z „gazem w podłodze", pokonując zakręty z prędkością tylko o ułamek niższą od tej, która wyrzuciłaby bolid z toru. A zakręty są niebywale ostre. Pierwszy to tempo, z jakim zmniejszać się będzie udział węgla w energetyce, a wzrastać udział OZE. Drugi to kwestia sprawiedliwej transformacji regionów pogórniczych. Nie można przecież wypchnąć poza nawias setek tysięcy ludzi związanych bezpośrednio i pośrednio z górnictwem! Kolejny to budowa inteligentnych sieci elektroenergetycznych, pozwalających przesyłać energię do oraz od konsumenta.