Monika Polak: co zrobić gdy jesteśmy niezadowoleni z gry Cyberpunk 2077?

Jedną z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku był Cyberpunk 2077 polskiego studia CD Projekt RED. Niestety chęć wydania gry jeszcze przed Świętami spowodowała, że ostatecznie wypuszczony 11 grudnia produkt jest pełen bugów i glitchy, mimo kilkukrotnego przekładania daty premiery. O ile na PC gra działa bez większych problemów, to gracze konsolowi mają powody do rozczarowania. Wiele osób zastanawia się jakie prawa im w związku z tym przysługują i co właściwie mogą zrobić z Cyberpunkiem?

Odstąpienie od umowy jest możliwe w ograniczonym zakresie. Zgodnie z art. 38 pkt 9 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Poniżej dalsza część artykułu

Oznacza to, że jeżeli kupujemy wersję pudełkową gry przez Internet, możemy odstąpić od umowy tylko wtedy, gdy gry jeszcze nie rozpakowaliśmy.

W przypadku zakupu gier w wersji cyfrowej również istnieje ograniczenie co do ich zwrotu. Zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Internet nie przysługuje w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Z powyższego wynika, że grę cyfrową zakupioną on-line możemy zwrócić w ciągu 14 dni, jeżeli jej w tym czasie nie pobraliśmy, a sprzedawca ma obowiązek nas poinformować o tym, że pobranie gry uniemożliwi odstąpienie od umowy.

Co jednak w przypadku, jeżeli grę już rozpakowaliśmy lub pobraliśmy? Czy gry komputerowe są objęte gwarancją lub rękojmią? Co do zasady gwarancja i rękojmia dotyczą sprzedaży, a przedmiotem sprzedaży są przedmioty materialne. W związku z tym uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji przysługują tylko w przypadku zakupu gry na nośniku fizycznym, który byłby uszkodzony, ale nie jeżeli „uszkodzona" jest sama gra. Gra nie jest bowiem rzeczą, a utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie zawieramy umowy sprzedaży gry, a umowę licencyjną.

Zgodnie z art. 55 ustawy, twórca odpowiada za usterki utworu, ale tylko w przypadku, gdy utwór jest wykonywany na zamówienie. Część doktryny opowiada się za stosowaniem tego przepisu również do utworów już istniejących, jednak jest to kwestia dyskusyjna. Zgodnie bowiem z literalnym brzmieniem przepisu, w przypadku utworów niezamawianych indywidualnie, nie ma możliwości odstąpienia od umowy, gdy taki utwór posiada usterki.

CD Projekt RED postanowił jednak ułatwić sprawę niezadowolonym klientom i zobowiązał się do zwrotu pieniędzy wszystkim, którzy zdecydują się zwrócić grę. Zgodnie z oświadczeniem opublikowanym przez studio mają na to czas do 21 grudnia. Ciekawe ilu graczy zdecyduje się na taki krok i jak odbije się to na wynikach finansowych CD Projekt. W samej przedsprzedaży gra sprzedała się bowiem w ponad 8 milionach kopii.