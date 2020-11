Robert Gwiazdowski: Służbowa tradycja w koalicji PO–PiS

Dziś inny „narodowy czempion" PGE chce napuścić ABW na Niemców z E.ON i władze Szczecina za założenie spółki New Cogen, która planuje w Ciepłowni Rejonowej Dąbska wytwarzać więcej ciepła ze źródła kogeneracyjnego zasilanego gazem ziemnym zamiast węgla, co jest zgodne z nowymi planami rządu i przyjętą strategią samego PGE. Grozi to ponoć elektrociepłowniom Pomorzany i Szczecin „utratą setek miejsc pracy" i „podwyższeniem cen ciepła". Smaczku sprawie nadaje fakt, że elektrociepłownie te należą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra, który należy do PGE, a trwa tam właśnie pogotowie strajkowe przeciwko zapowiedzianym wcześniej zwolnieniom grupowym.

