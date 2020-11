Janusz Gajowiecki: Ustawa offshore znów na zakręcie

Jeśli przyczyną opóźnień mogą być obawy związane z wysokością wsparcia dla inwestorów, to taki argument należy uznać za chybiony. Mechanizm w ramach ustawy offshore zaprojektowano tak, by chronić odbiorców końcowych przed skutkami nadmiernego wsparcia. Dotyczy to nie tylko drugiej fazy realizacji morskich farm, gdzie inwestorzy będą brać udział w aukcjach, ale także pierwszej fazy, kiedy wsparcie jest indywidualnie ustalane z inwestorami. Tutaj także decydenci mają w ręku wszelkie narzędzia do weryfikowania poziomu pomocy publicznej. Pamiętajmy, że weryfikacja następuje na kilku poziomach. Pierwszym jest minister klimatu i środowiska, który w rozporządzeniu wydanym do ustawy offshore ustala cenę maksymalną, którą inwestorzy wpisują do wniosków kierowanych do Urzędu Regulacji Energetyki. Drugim jest Komisja Europejska, która sprawdza wnioski, akceptując lub też modyfikując określony poziom zwrotu z inwestycji (pod kątem uniknięcia ewentualnego nadwsparcia). Trzecim jest prezes URE, który jeszcze raz sprawdza dokumentację i stan faktyczny, kontrolując zgodność wykazanych kosztów. Należy podkreślić, że ustalając ostateczną wysokość wsparcia, korzysta z opinii niezależnej firmy eksperckiej. Do tego przewidziano jeszcze jeden poziom weryfikacji. Polega on na powtarzaniu tejże procedury sprawdzającej i rewizji poziomu wsparcia w przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany parametrów rzeczowo-finansowych inwestycji, np. wyboru turbiny nowszej generacji lub zwiększenia mocy farmy wiatrowej. Wszystkie te argumenty potwierdzają zasadność sprawnego procedowania ustawy offshore. Zwłaszcza że inwestorzy dostosowali harmonogramy projektów do zapowiadanego przez decydentów kalendarza legislacyjnego. W niektórych przypadkach wymagało to przyspieszenia prac, a w innych – delikatnego wstrzymania kroku. Część firm zdążyła w tym czasie również zweryfikować swoje strategie rozwoju, wpisując się w rządową wizję zazieleniania krajowego miksu energetycznego.