Odnowa moralna wystawiona na próbę - Tomasz Pietryga o sprawie Mariana Banasia

Taka postawa jest obciążająca dla PiS. Bo oczywiście wokół Banasia toczy się polityczna gra, w której ktoś prędzej czy później straci. Obok są jednak kwestie długofalowe: odpowiedzialności i przyzwoitości. PiS wyniósł Banasia na to stanowisko, a teraz powinien przyznać się do błędu, mówiąc jasno, co sądzi o nim jako szefie NIK.

PiS, klucząc w sprawie Banasia, kontynuuje tę niechlubną tradycję. A to demoluje poczucie społecznej sprawiedliwości i zaufanie do państwa. Oczywiście zmuszenie do ustąpienia szefa NIK nie jest proste, gdyż bronią go gwarancje konstytucyjne. Jednak otwarte szukanie ścieżek usunięcia go z urzędu, a przede wszystkim infamia, to absolutne minimum. Tak aby obywatele nie mieli w tej sprawie żadnych wątpliwości, co jest czarne, a co białe.