Jerzy Kowalski: Czy uda się ochronić wszystkich

Nowe przepisy uchwalone w czerwcu 2020 r. przez Sejm, tzw. tarcza 4.0 ułatwiają sam proces ogłoszenia restrukturyzacji uproszczonej, znacznie liberalizują: procedurę, decyzje o umorzeniu długów i zobowiązań przedsiębiorców. To swego rodzaju olej napędowy niezbędny do funkcjonowania biznesu. Stosując nową procedurę może stracić wierzyciel. Dlatego musi mieć on świadomość konieczności podjęcia czynności obronnych. Po to, by on mógł egzystować, tak jak i jego upadający dziś kontrahent-dłużnik.