Jarzy Kowalski: Pierwsze wezwanie już było

Precyzując – tego dnia minął termin skierowania do akcjonariuszy pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce. Kulminacja spółkowych działań nastąpi już 1 marca 2021 r., gdy całościowo wejdzie w życie ustawa o dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Tymczasem trwają różnego typu działania i czynności przygotowawcze (np. będą jeszcze cztery terminy wezwania do przekazania akcji). Wszystkie one – z założenia – mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu. Odpowiedzialny za ich realizację pozostaje zarząd spółki, który za krańcowy nieprofesjonalizm może zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowań pokrzywdzonym akcjonariuszom.

Poniżej dalsza część artykułu