Polskie prawodawstwo trzeba wreszcie zmienić. Prawo ma być jasne! Pozbawione absurdów i kuriozalnych wymagań nakładanych na obywateli. Gdy przeglądałem raport, nasunęła mi się pewna myśl. Otóż dawna tradycja budowniczych wymagała tego, żeby w trakcie oddawania do użytku nowego mostu stał pod nim jego konstruktor. Jeśli dopuścił do niedoróbek – waląca się budowla zabierała go ze sobą jako pierwszego.

Tę zasadę można by nazwać „prawem pierwszej ofiary", czyli „ius primae victimae". Przykład pierwszy z brzegu: sprawa samochodów firmowych wykorzystywanych do celów prywatnych. Fiskus wciąż podejmuje próby ściągania z tego tytułu podatku, bo np. menedżer, jadąc do pracy, podwiózł dziecko do szkoły. To użytek prywatny – za tę benzynę wg fiskusa pracownik powinien zapłacić podatek dochodowy. Albo za połowę, bo w końcu jednak jechał też do pracy. Pomysły na ewidencjonowanie liczby kropel zużytego paliwa doprowadzały przedsiębiorców i ich księgowych do obłędu.