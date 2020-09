Robert Gwiazdowski: Miliarderzy w dacii duster

Teraz z okazji 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przedstawili kolejny raport. O tym, że „najbogatsi miliarderzy emitują tyle szkodliwego dwutlenku węgla, co miliardy nędzarzy, którzy płacą za to najwięcej". Najbardziej Oxfam krytykuje jeżdżenie SUV-ami i latanie prywatnymi odrzutowcami. Nałożenie na to podatku „byłoby pierwszym właściwym krokiem". Ciekawe, jaki byłby krok drugi, nie mówiąc już o trzecim. Pewnie wprowadzenie zakazu jeżdżenia SUV-ami i latania odrzutowcami.

Zatem przywrócenie restrykcji będzie służyło klimatowi. Nie wiem tylko, czy młodzi ludzie chcieliby dziś powrotu do nich. Oczywiście, zamiast lecieć dreamlinerem mogliby – jak Greta Thunberg – popłynąć do Nowego Jorku wynajętym jachtem. Ale obawiam się, że to by ich kosztowało jeszcze więcej niż ich rodziców bilet na lot radzieckim Ił-62.