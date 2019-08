Jak być alfą i omegą - komentuje Wojciech Tumidalski

Ciekawostka: o żadnym RODO nie ma mowy, gdy ta sama Kancelaria publikuje wykazy pasażerów (w tym osób prywatnych!) podróżujących rządowymi samolotami z marszałkiem Kuchcińskim. Ochrony danych żądają sędziowie z KRS, którzy nie chcą pokazać, kto ich poparł – mimo że i oni pretendowali do funkcji publicznej, i popierający ich sędziowie poparcia udzielali właśnie w ramach bycia sędziami. Zadziwia ten brak odwagi cywilnej u osób, które powinny ją okazywać w swej pracy – i przecież to robią.

I tu na arenę wkracza prezydent Andrzej Duda, który bierze w obronę prezesa UODO i Kancelarię Sejmu, mówiąc w wywiadzie telewizyjnym: sądy nie są alfą i omegą. Trudno mi zrozumieć słowa głowy państwa i strażnika konstytucji. Czy nie pomyślał, że to zdanie może być użyte do kwestionowania wszelkich wyroków sądowych? Do niewykonywania decyzji komorników, do niepoddawania się rygorom okresów próbnych... To anarchizacja życia publicznego. Prawdziwa, a nie urojona, jak literka A z nazwy Iustitia na koszulce sędziów z festiwalu Pol'and Rock.