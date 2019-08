Fiskus, pogromca myszy - komentuje Anna Wojda

Wiadomo od dawna, że podatnik nie jest od tego, by cokolwiek odliczać i by mu jakiekolwiek wydatki zwracać z kasy państwa. Podatnik jest od tego, by płacić. Im więcej, tym lepiej. Nie ma w tym nic zdrożnego, pod warunkiem że fiskus żąda zapłaty rzeczywiście od tych, którzy płacić powinni, a nie od tych, od których pieniądze łatwo wyegzekwować. A nie od dziś wiadomo, że jeśli fiskus szuka, to zawsze coś znajdzie. Nawet u tych, którym się wydaje, że nic na sumieniu nie mają.