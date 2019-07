Tani pieniądz zostanie na dłużej

Niemcy są odbiorcą jednej trzeciej polskiego eksportu, więc ostre hamowanie, a nawet – ekonomiści używają tu groźnego słowa – recesja w tamtejszym przemyśle musi dać się we znaki polskiej gospodarce. Do pewnego stopnia będzie nas ratował efekt substytucji – jeśli niemieckie firmy przyciśnięte do muru będą ciąć koszty i szukać tańszych dostawców. Dotąd znajdowali ich u nas. Sęk w tym, że brak rąk do pracy mocno podbił u nas poziom wynagrodzeń.

Czytaj także: Fatalne dane z przemysłu eurolandu. Tak źle nie było od 7 lat