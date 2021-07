Paweł Rochowicz: O potrzebie prawnego ładu na co dzień

Ogłaszanie przepisów w ostatniej chwili to lekceważenie obywateli i potęgowanie jakże niepotrzebnego w czasach pandemii chaosu.

Był piątek, 30 października 2020 roku. Na drogach w całym kraju robiło się coraz gęściej od samochodów. Mnóstwo ludzi jechało do miejsc odległych czasem o kilkaset kilometrów, by odwiedzić groby swoich bliskich w dniu Wszystkich Świętych. I właśnie w to piątkowe popołudnie rząd ogłosił, że od soboty przez trzy kolejne dni cmentarze będą zamknięte. Już kilka dni wcześniej chodziły słuchy, że – jak w piosence Kazika – znów będą „zamknięte cmentarze na skutek wydarzeń" pandemicznych. Ale rząd zwlekał z decyzją i stosowne rozporządzenie ogłosił w ostatniej chwili. Poniżej dalsza część artykułu

Może i słuszne były te rygory. Ale przecież było też wiadomo, że zbliża się czas wyjazdów na groby, a zaraza nie ustępuje. Ilu kierowców wówczas zaklęło i zawróciło, wiedząc, że cel ich podróży zamknięto? Tego nikt nie policzył.

Pandemia miała też swoje dobre skutki dla niektórych przedsiębiorców, na przykład tych prowadzących sklepy internetowe. Przez ostatni rok wyrastały one jak grzyby po deszczu. Równocześnie dla tych, które dostarczają towary dla klientów z innych krajów Unii Europejskiej, przygotowano nowy system rozliczeń VAT. Skądinąd całkiem dla nich korzystny. Wprowadzono go 1 lipca. Niestety, stosowną ustawę opublikowano dopiero 28 czerwca, a rozporządzenia wykonawcze – 30 czerwca. Branża e-commerce miała więc bardzo mało czasu na przygotowanie się do nowych przepisów. Niejeden właściciel wirtualnego sklepu poczuł się zlekceważony i zazgrzytał zębami z irytacji.

Najwyraźniej ani owo zgrzytanie, ani wcześniejsze złorzeczenia podróżnych czy złość społeczeństwa z powodu wielu poprzednich podobnych zdarzeń nie dotarły do rządu. Bo oto w tych dniach znów mamy podobną sytuację. Przedsiębiorcy, którym umorzono pomoc kryzysową z Polskiego Funduszu Rozwoju, do ostatniej chwili nie wiedzieli, czy mają zapłacić podatek od tego umorzenia.