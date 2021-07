Maciej Rogalski: Na rynku aptek musi być konkurencja

wykształcenia wyższego (farmaceutycznego). W oczywisty sposób zapewnia to nam, pacjentom, gwarancję możliwie najwyższej jakości świadczonych usług. Nie ulega żadnej wątpliwości, że aptekarz legitymujący się odpowiednim wykształceniem jest lepiej przygotowany do wykonywania tego zawodu niż ten, który stosownego wykształcenia nie posiada. Fakt ten był podkreślany w orzecznictwie europejskim, dlatego model zwany „Apteka dla aptekarza" obowiązuje w większości państw UE.

Celem utrzymania rynku w rozdrobnieniu jest w szczególności zapewnienie ochrony efektywnej konkurencji poprzez umożliwienie i ochronę działalności na rynku wielu aptek. Powinno to zapewnić: zmniejszenie cen produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zwiększenie ich dostępności i różnorodności w postaci produktów alternatywnych lub zamiennych, wymuszenie większej dbałości o dobro konsumentów korzystających z aptek oraz stymulowanie do działań projakościowych i proinnowacyjnych, a wreszcie – i to także jest istotne dla rynku opieki zdrowotnej – wykluczenie możliwości tworzenia przewag konkurencyjnych, a więc zmniejszenie siły rynkowej dużych przedsiębiorców działających w ramach grup kapitałowych. Nie bez znaczenia jest także ochrona rodzimego kapitału, której silne rozproszenie w naturalny sposób sprzyja.

Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że wskutek koncentracji może dojść do zamknięcia aptek innych przedsiębiorców aptekarzy, którzy nie wytrzymywaliby konkurencji z podmiotami rozbudowującymi sieci aptek wbrew zakazom antymonopolowym. Byłoby to też niezgodne z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP, stanowiącym zasadę, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. W konsekwencji dostęp pacjentów do leków byłby utrudniony, a nadto mogłoby dojść do złamania reguły wolnej konkurencji w ramach społecznej gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP; wyrok NSA z 4 czerwca 2019 r., II GSK 278/19).