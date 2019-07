Bądźmy mądrzy jak da Vinci

Marszałkowi należy podziękować. Za to, że dostrzegł potrzebę wysłuchania opinii przedsiębiorców. To dziś zachowanie wręcz niespotykane. Politycy, niezależnie od barw klubowych, są święcie przekonani o własnej wszechwiedzy. Tak jakby uzyskanie wpływu na losy naszego kraju w cudowny sposób dawało im doskonałą znajomość zasad jego funkcjonowania.

To wpływ błyskawicznego rozwoju technologii, globalnych uwarunkowań biznesowych, gospodarczych trendów. Jeśli ktoś uważa, że bezbłędnie ogarnia umysłem całość tych zagadnień, to albo jest reinkarnacją autora Mony Lisy, albo kompletnym ignorantem.

Na szczęście ta wiedza jest w zasięgu ręki. Istnieje bowiem w naszym społeczeństwie liczna grupa, której także leży na sercu rozwój i dobrobyt Polski. To przedsiębiorcy! Nie roszczą sobie pretensji do posiadania wiedzy o wszystkim. Ale na swoich branżach, na tym, czym zajmują się od świtu do nocy – znają się najlepiej.

Dlatego nie tyle warto, co wręcz należy ich pytać. Szczególnie zanim się coś zepsuje. Tak jak to było w przypadku elektrowni wiatrowych. Ustawa „wiatrakowa", przygotowana z pominięciem elementarnej znajomości tematyki, dosłownie położyła branżę. Efekty ciągną się do dziś. Polska produkuje za mało czystej energii i jest to jeden z powodów podwyżek cen prądu.