Witold M. Orłowski: Strategia nielota?

Nie do końca jasne. Nawet z prawnego punktu widzenia, bo kwota należnego gminom PIT obliczana jest nie na podstawie dochodów tegorocznych, ale uzyskanych przez państwo w poprzednim roku. A wtedy nie było pandemii, więc nie ma prawnych powodów, by przekazana kwota miała być niższa.

Problem jest innego rodzaju. Przede wszystkim samorządy muszą w warunkach kryzysu sfinansować wiele życiowo ważnych zadań. Muszą też jednak oszczędzać i rezygnować z wielu wydatków, bo nie mają pieniędzy. Zamiast ślepego obcinania należnych im kwot, rząd powinien wspólnie z nimi ustalić minimalne niezbędne finansowanie. Choćby po to, by można było racjonalnie zaplanować kryzysowe budżety.

Być może o działaniach rządu nie decyduje jednak ekonomia, lecz kombinacje polityczne. Obcinając finansowanie, rząd zmusza samorządy, by to one ograniczały drastycznie wydatki (właśnie wtedy, gdy dobry rząd rozdaje na prawo i lewo pieniądze...). A także by zadłużały się na sfinansowanie deficytu, sztucznie poprawiając sytuację budżetu.

Jeśli tak, to jest to działanie absurdalnie krótkowzroczne. W warunkach kryzysu to właśnie rząd powinien pożyczać z rynku pieniądze, bo może to robić na najbardziej korzystnych warunkach i nie zagraża mu bankructwo. Jeśli dojdzie do bankructw samorządów, konsekwencje dla wiarygodności finansowej całego kraju będą katastrofalne.