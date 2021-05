Leon Podkaminer: Potrzebny lód na gorące głowy?

Raportowany przez GUS sygnalny wskaźnik inflacji wyniósł w kwietniu 4,3 proc. rocznie. To więcej niż przed miesiącem (3,2 proc.) i powyżej górnej granicy celu inflacyjnego NBP 3,5 proc. (dolna to 1,5 proc.). Fakt ten wyzwolił pokłady krytycznych emocji. Są one obficie artykułowane w prasie, w tym w „Rzeczpospolitej". Ton komentarzy jest z reguły alarmistyczny. Odnosi się wrażenie, że oto stoimy na progu niebywałej katastrofy. Nie zauważa się jednak, że w trzech miesiącach I kwartału ub.r. inflacja była jeszcze wyższa. Ale przyspieszona inflacja w I kwartale ub.r. nie „wymknęła się spod kontroli" – i to pomimo masywnego zwiększenia transferów publicznych trafiających do sektora prywatnego (w postaci wypłat z tarcz). Inflacja obniżała się dość konsekwentnie aż do marca roku bieżącego.

Poniżej dalsza część artykułu