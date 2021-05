Jerzy Meysztowicz: Potrzebny pakt dla gospodarki

Czas pandemii pokazał nam dobitnie, jak nieodpowiedzialną politykę gospodarczą zafundował Polakom obóz Zjednoczonej Prawicy. Lata 2015–2020 to czas bardzo dobrej koniunktury. Odpowiedzialne rządy redukują wtedy zadłużenie, ograniczają zbędne wydatki, rozsądnie inwestują. A co robi ten rząd? Zwiększa deficyt, dokonuje kosztownych transferów socjalnych obciążających budżet na lata, marnuje pieniądze na megalomańskie projekty, jak elektrownia Ostrołęka, przekop Mierzei czy Centralny Port Komunikacyjny. Rządzący nie reformują przynoszącego olbrzymie straty górnictwa, dofinansowują propagandową tubę, kupują po zawyżonych cenach Polskie Koleje Linowe, Ruch czy Polska Press.

Za to płacić będą nasze dzieci i wnuki, ale PiS zrobi wszystko, by utrzymać się przy władzy i czerpać korzyści. Już dziś każde narodzone dziecko jest zadłużone na niemal 40 tys. zł. Można powiedzieć młodym: „zabrali wam waszą przyszłość, tylko jeszcze o tym nie wiecie".

Obietnice bez pokrycia

Dzisiaj możemy ocenić efekty tych działań. W ocenie ekspertów z ok. 50 celów, które zakładał premier Morawiecki, udało się zgodnie ze strategią zrealizować tylko 25, a i to nie w pełni. I tak udało się np. zmniejszyć wskaźnika ubóstwa do 4,2 proc. z wyłączeniem 2019 r., kiedy niespodziewanie wzrósł. Odnotowano co prawda zmniejszenie luki w VAT, ale nadal jest ona znaczna. Utrzymany został niski poziom bezrobocia, wzrosła stopa zatrudnienia. Nie osiągnięto zamierzonego wzrostu wydatków na badania i rozwój do 1,7 proc. PKB. Nie udało się zachęcić do inwestycji sektora prywatnego. W planie Morawieckiego były propozycje reindustrializacji, warto więc zapytać, gdzie są polskie promy, auta elektryczne, drony i 100 tys. mieszkań?