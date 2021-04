Marcin Menkes: Drugi przewrót kopernikański

Tylko zacietrzewienie krytyków nie pozwoliło im dostrzec, w jak epokowym momencie się znaleźliśmy. Już niebawem wokół Polski będzie obracać się świat nowych technologii. Warto na bok odłożyć spory, by dostrzec całokształt drugiego przewrotu kopernikańskiego. Do wytyczania nowych horyzontów potrzebne są wizja i sprawczość. Nie dziwi zatem, że motorem drugiego przewrotu kopernikańskiego są nowe elity polityczne. Od tego są mężowie stanu. Realizacja celów politycznych wymaga sprawnego aparatu administracyjnego, który umożliwi wyrwanie państwa z kolein intelektualnych. Wymiana 30 proc. wyższego korpusu urzędniczego w ostatnich siedmiu latach (czy d. elit sądownictwa) to naturalny element procesu, podobnie jak rezygnacja z zasady apolityczności i profesjonalizmu administracji osadzonych w nieaktualnym już kanonie.

Poniżej dalsza część artykułu