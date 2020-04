Marek Goliszewski: Ingerencja w prawo własności prywatnej nie może mieć miejsca

Pomimo deklaracji ze strony rządu, że chodzi o szybsze wykorzystanie skonfiskowanego, nielegalnego alkoholu do produkcji środków dezynfekujących, mamy obawy, że proponowane rozwiązanie będzie nadużywane i wprost ingeruje w taki fundament społeczeństwa jakim jest własność. Ponieważ nie ogłoszono konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych – tego rodzaju ingerencja w prawo własności prywatnej nie może mieć miejsca.

Dodatkowo: minister sprawiedliwości zmienia obecnie regulamin urzędowania powszechnych jednostek prokuratury pod kątem zabezpieczenia mienia. Od 21 kwietnia śledczy mają przykładać jeszcze większą wagę do pochodzenia mienia przestępców i ustalać korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia przestępstwa już na początkowym etapie postępowania przygotowawczego.

BCC podziela pogląd, że nie może być zgody na ukrywanie dóbr przez przestępców. Jednak przestępcą staje się osoba dopiero po prawomocnym wyroku skazującym. Do tego czasu uważa się podejrzanego za niewinnego. Interpretując nowe przepisy, warunkiem zajęcia majątku nie musi być wyrok skazujący. Konfiskata rozszerzona obejmuje także własność osób, wobec których nie toczy się żadne postępowanie karne, ale które nie są w stanie wykazać legalnego pochodzenia majątku. Zdaniem BCC, to prokuratura powinna dowieść, że ktoś został właścicielem majątku w sposób bezprawny. Tymczasem, wprowadza się system, w którym to nieskazany wyrokiem sądu obywatel musi wykazać, że nikogo nie oszukał.