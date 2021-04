Marek Isański: Trybunał mógł dać więcej czasu w sprawie RPO

Wiele emocji towarzyszyło rozpoznawaniu przez TK wniosku grupy posłów, co znamienne wyłącznie jednej formacji politycznej, kwestionujących konstytucyjność przepisów o kontynuowaniu sprawowania funkcji przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji jeśli nie zdołano powołać jego następcy.

Rzadko kto wie, tak dobrze jak Fundacja Praw Podatnika, jak ważna efektywnie sprawowana funkcja RPO w naszych realiach. Niestety łamanie podstawowych praw obywatelskich a w tym praw podatników, którymi są wszyscy obywatele, jest powszechne i stale się zwiększa. Brak RPO przez choćby tydzień to dramat dla wielu obywateli.

Nie wdając się w samo orzeczenie, które dość powszechnie uznawane jest za polityczne, warte jest odnotowanie tego, że TK na podstawie art. 190 . 3 Konstytucji odroczył termin utraty mocy obowiązującej uchylanych przepisów o 3 miesiące. Oznacza to, że co najmniej jeszcze przez 3 miesiące obecny Rzecznik profesor Adam Bodnar będzie pełnił swoją funkcję. Gdyby TK nie odroczył tego terminu to od daty publikacji orzeczenia w dzienniku ustaw nie byłoby w Polsce Rzecznika Praw Obywatelskich. Takiej sytuacji chyba nikt sobie nie wyobraża.