Marek Goliszewski: Czas powoli odblokowywać gospodarkę

Każdy miesiąc zamknięcia głównych gospodarek światowych obniża ich roczny wzrost gospodarczy, wg OECD, o 2 punkty procentowe. Austriacy otwierają część sklepów, Hiszpanie niektóre biura i budowy, Czesi małe sklepiki. Również Chiny zwiększają swoją produkcję, o czym świadczy choćby silny wzrost emisji CO2 do atmosfery, także wzrost cen nieruchomości.

•otwarcie zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu etc.

Ostateczne decyzje w tej sprawie będzie musiał parafować minister zdrowia oraz główny inspektor sanitarny. Tu chodzi o nasze życie. Trudno oczekiwać, że skala zniesienia ww. obostrzeń, przy rosnącej ciągle epidemii, będzie dla gospodarki ważąca. Dodatkowo: biorąc pod uwagę uzasadniony strach zarządów firm i pracowników przed zarażeniem koronawirusem, ich skłonność do podejmowania działań ponad dotychczasowe, może nie być duża.

Zwolnienie ze składek ZUS średnich i dużych firm oraz pełne zwolnienie z ZUS dla firm zatrudniających do 49 osób [zamiast 50%].

Zobowiązanie urzędów skarbowych do zwrotu należnych przedsiębiorcom części podatku VAT w trybie natychmiastowym.

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę i umożliwienie dostępu obywateli do niezbędnych im produktów pierwszej potrzeby.

Niezwłoczne wprowadzenie stosownych przepisów bankowych, odblokowujących udzielanie przedsiębiorcom kredytów, zgodnie z założeniami rządowej Tarczy Finansowej (w obecnych warunkach nie jest to możliwe).

Obecny czas nie jest czasem rozliczeń. Ale nie sposób nie odnieść się do faktu, że kraje Strefy Euro zadeklarowały właśnie sobie wzajemną pomoc na gigantyczną kwotę 4 bln euro. Polska nie znalazła się w tej Strefie. Wieloletnie ignorowanie apeli przedsiębiorców, w tym BCC, o przystąpienie Polski do unii walutowej, pozbawia teraz nasz kraj i naszych obywateli olbrzymiego, dodatkowego wsparcia finansowego. Tym bardziej zasadnym staje się pytanie, jakie są losy zadeklarowanej dla naszego kraju pomocy Komisji Europejskiej w wysokości 33-34 mld zł. Czy rząd wystąpił ze stosownymi wnioskami? Jeśli nie – to dlaczego?