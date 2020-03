Andrzej M. Fal: Potrzebna jest edukacja

Jest też druga droga. Jako że szkodliwość alkoholu dla organizmu jest proporcjonalna do wypitej ilości, ograniczanie jej zmniejsza niebezpieczeństwo zdrowotne. Ten liberalny, acz pragmatyczny punkt widzenia aprobuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W celach zdrowotnych określonych w celach zrównoważonego rozwoju mówi się o zmniejszeniu szkody zdrowotnej poprzez ograniczenie „szkodliwego spożycia alkoholu". Ma ono definicję: w przypadku mężczyzn za niosące małe ryzyko zdrowotne uważa się spożywanie do 40 g czystego etanolu dziennie, najwyżej przez pięć dni w tygodniu. W przypadku kobiet to 20 g dziennie. Wyższe ilości to spożycie szkodliwe.

Z raportu Pracodawców RP „Alkohol w Polsce – kontekst społeczny, rynkowy i legislacyjny" wynika, że doszło do ogromnej zmiany w strukturze spożycia: piwo stanowi 55–56 proc., napoje spirytusowe 36 proc., a wino 8–9 proc. W latach 1990–2002 udział piwa wzrósł z 26 do 56 proc., przy spadku napojów spirytusowych z 60 do 25 proc. To trend prowadzący do redukcji szkodliwego spożycia, bo przy pojedynczej okazji (wg CBOS, 2017 r.) spożywa się 40 g alkoholu, pijąc wino, 60 g – piwo, 110 g – wódkę. Podobnie określa WHO długoterminowe ryzyko zdrowotne związane z piciem alkoholu (test AUDIT): 6 pkt – wino, 7 – piwo, 9 – wódka, gdzie 8 to granica picia ryzykownego (szkodliwego).