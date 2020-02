Paulina Kieszkowska-Knapik: Bajka o 1 proc. aptek w województwie

Najpierw sąd w kilku wyrokach uznał sensownie, że takie rozwiązanie jest niemożliwe (a w praktyce niedorzeczne). Zezwolenie apteczne nie może być przez GIF w pobocznej procedurze wpisania do zezwolenia nowej połączonej spółki jako adresata decyzji uznawane za „nieistniejące". Zgodnie z prawem farmaceutycznym można bowiem jedynie albo wygasić albo cofnąć w trybie określonym w PF. Tertium non datur, musi być bowiem wiadomo, czy apteka istnieje prawnie czy nie.

Po pierwsze, inspekcja farmaceutyczna wydawała decyzje, w ogóle nie licząc się z prawami podmiotów posiadających zezwolenia, ale także bez uwzględnienia społecznej funkcji zezwoleń aptecznych. Apteki to placówki ochrony zdrowia. Nie można w procedurze, której przedmiotem nie są medyczne zarzuty do apteki, ale aktualizacja jej zezwolenia, interpretować prawa tak, że działająca apteka traci zezwolenie, pacjenci tracą pewność prawną, od kogo kupują leki, farmaceuci zaś nie wiedzą, gdzie pracują. To nie służy ochronie pacjentów.

Sprawy 1 proc. przegrane z kretesem przez inspekcję i samorząd, dające „znikniętym" bezprawnie aptekom prawo do odszkodowań i nieprzysparzające pacjentom absolutnie żadnej wartości, powinny być dobrym morałem w tej bajce. Ponieważ wszystkie te sprawy obserwowałam, mogę jako narrator w tej opowieści apelować do inspekcji farmaceutycznej i samorządu aptekarskiego, aby na przyszłość zajmowały się tym, co do nich należy – dbaniem o bezpieczeństwo lekowe obywateli.