Wojciech Tumidalski: Kompromis w sprawie sądów wymaga pośpiechu

Ale zanim do tego dojdzie, to – jeśli wszystko ma przebiegać tak, jak nakreślił prezes PAN – najpierw trzeba wspólnie i w oparciu o naukowe metody ustalić, jaki jest prawdziwy problem polskiej Temidy. To zaś może nie być proste i zajmie trochę czasu, który niestety ucieka. Biegną terminy dla prezydenta, na którego biurku leży ustawa dyscyplinująca sędziów, przez nich samych zwana kagańcową. Krajowa Rada Sądownictwa, której formuła budzi zastrzeżenia, zakończyła właśnie konkurs na sześć wakatów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której status też zakwestionowały już Sąd Najwyższy i unijny Trybunał w Luksemburgu. Wkrótce Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał rzekomy spór kompetencyjny między Sejmem a Sądem Najwyższym. I wszystko to stanie się, zanim „Forum dla praworządności" wypracuje jakiekolwiek rozwiązania.