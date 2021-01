Leon Podkaminer: To nie mrozy podnoszą ceny prądu

W „Rzeczpospolitej" z 22 stycznia 2021 r. ukazał się tekst, z którego tytułu dowiadujemy się, że oto „Fala mrozów podnosi ceny prądu". Oczywiście, to nie mrozy podnoszą ceny prądu, lecz zarządy kartelu państwowych firm dominujących w sektorze wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej (w skrócie elektroenergetyka), działających w „porozumieniu" z państwowym urzędem regulacyjnym.

Wielokroć dowodziłem już, że rentowność elektroenergetyki jest „ekstraordynaryjnie" wysoka („Rzeczpospolita" z 25 października 2019 r. i 24 listopada 2020 r. oraz „Dziennik Gazeta Prawna" z 13 stycznia 2021 r.) – nawet przyjmując, że elektrownie płacą za węgiel krajowy dużo więcej niż za węgiel importowany. Co więcej, nawet gdyby – z jakichś względów – elektroenergetyka czuła się zobowiązana do pokrywania strat krajowego górnictwa węglowego, to i tak opływałaby ona w dziesiątki miliardów złotych zysku netto!