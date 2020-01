Wojciech Tumidalski: Giganci nie unikną podatku cyfrowego

Nikt nie lubi podatków. No, może poza rządzącymi - stąd taka popularność najnowszego żartu, w którym premier Morawiecki mówi, że ponieważ Polacy lubią niskie podatki, to w nowym roku będzie kilka nowych niskich podatków. Ale koniec z dowcipami – mówimy przecież o pieniądzach obywateli, przedsiębiorców i wielkich firm.

Czym innym jest jednak oddawana państwu krwawica pracownika najemnego, emeryta, drobnego przedsiębiorcy czy właściciela średniego biznesu, a czym innym sytuacja giganta technologicznego, który – mimo rozpoznawalności, zysków z reklam i szerokiej obecności – polskiemu fiskusowi nie płaci. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie zahacza już o wielką politykę, w każdym razie tę nierówność już na świecie dostrzeżono.

Opodatkowanie gigantów (Google, Amazon, Facebook, Apple, czyli tzw. GAFA tax) to sprawa znana nie tylko w Australii czy Kanadzie, bo i na Starym Kontynencie. Po wprowadzeniu GAFA tax we Francji prezydent Trump groził cłami na francuskie produkty. Teraz jednak do unijnych krajów podnoszących poprzeczkę głównym graczom na cyfrowym rynku dołączają Włochy, a pracę nad podobnym rozwiązaniem rozpoczęli też Czesi.