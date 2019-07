Podoba mi się oferta obniżenia łącznych obciążeń podatkowo-składkowych pracowników z dolnej strefy dochodowej, bez podnoszenia w górnej. Sam kiedyś podobne rozwiązanie na łamach „Rzeczpospolitej” postulowałem. To jednocześnie zachęta do zatrudniania na etat. Z pewnością bardziej skuteczna niż nasyłanie na firmy inspektorów pracy, by sprawdzali, czy aby ludzie z umowę o dzieło nie powinni mieć umów o pracę. Marchewka jest lepsza od kija. Obniżanie klina podatkowego to kierunek słuszny, bo skandalem jest, że praca w naszym kraju opodatkowana jest (i oskładkowana) niemal tak wysoko jak wódka. Niepokój budzi 30-miliardowy koszt obniżki. Za dobrą monetę biorę jednak zapewnienia, że zmieści się w regule wydatkowej.

Teraz PO stara się nadrobić grzechy przeszłości i w programie na jesienne wybory zachęca seniorów rozlicznymi korzyściami do dobrowolnego przedłużenia aktywności zawodowej - czy to jeszcze przed emeryturą czy już w jej trakcie. Przemawianie językiem korzyści sprawdza się lepiej od przymusu.

Niezbyt mi się podoba wyścig z PiS na trzynastki dla emerytów (nawet jeśli KO uzależni je od stażu pracy). I bez tego emerytury są na przyzwoitym jak na możliwości Polski poziomie, więc lepiej skupić się na warunkach startu dla młodego pokolenia. Szanowni opozycjoniści, w wyścigu na „jarkowe” z Kaczyńskim nie wygracie.

Natomiast pochwalić trzeba KO za sensowny pomysł na wyeliminowanie partyjnej nomenklatury, która tradycyjnie obsiada państwowe spółki. Ciekawe tylko, czy dzisiejsza opozycja oprze się pokusie przejęcia stołków, jeśli wygra wybory? PO pogrzebała przecież kiedyś koncepcję komitetu nominacyjnego.

Najbardziej czytelne w propozycjach KO są plany skasowania przepisów, które poprzez zakazy niszczą rynek i zniekształcają całe obszary gospodarki - jak np. niszcząca energetykę wiatrową PiS-owska ustawa odległościowa. Szczególnie nośna społecznie jest obietnica likwidacji zakazu handlu w niedzielę. Co tydzień miliony Polaków sprawdzają w internecie, czy najbliższa niedziela jest handlowa - to pośredni dowód, że nie przyzwyczailiśmy się do zakazu, ani się z jego wprowadzeniem nie pogodziliśmy. Czego jak czego, ale zakazów to my Polacy nie lubimy. Bo wolność mamy we krwi. A przynajmniej tak nam się wydaje.