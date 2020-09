Rozwój medycyny zmienił świat Adobe stock

11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa. Do tej pory na infekcję spowodowaną tym niebezpiecznym patogenem zapadło co najmniej 33 milionów na świecie, zmarło ponad milion. I nic nie wskazuje na to, że sytuacja jest opanowana. Przeciwnie, mówi się, że nadchodzi druga fala zachorowań.