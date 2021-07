Rak płuca nie poczeka

Polska zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie pod względem umieralności na raka płuca. Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2018 r. zdiagnozowano go u ponad 21 tys. pacjentów. Przeważnie w stanie zaawansowanym, bo zaledwie co piąty pacjent jest diagnozowany wtedy, gdy ten nowotwór jest w pierwszym i drugim stopniu zaawansowania choroby.

Późne rozpoznanie to skutek tego, że rak płuca długo nie daje żadnych objawów. A kiedy już się one pojawią, to chorego czeka długa diagnostyka. Średni czas od pierwszego zgłoszenia z objawami do ustalenia ostatecznego rozpoznania nowotworu (w tym – wiarygodne określenie histologicznego typu i stopnia zaawansowania nowotworu) wynosi w Polsce około 10 tygodni. W tym czasie nowotwór rozwija się i cały czas rośnie. Często do zaawansowanego stadium.