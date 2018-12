Dlaczego Nowoczesna nie poparła obniżenia akcyzy na prąd?

Projekt ustawy poparło 389 posłów, trzech było przeciw (jeden z PSL-UED, dwóch z koła Teraz!), 17 wstrzymało się od głosu. Ustawa ma zapobiec podwyżce cen energii elektrycznej w 2019 roku.

.@Nowoczesna nie poparła ustawy o akcyzie za prąd.

Pozytyw to

?obniżenie akcyzy i opłaty przesyłowej

Minusy to

??Niższe wydatki na OZE z opłat za emisję CO2,

??Niedozwolona w UE pomoc publiczna,

??Ręczne sterowanie cenami energii.

Ustawa nie rozwiązuje problemu, tylko go odsuwa. pic.twitter.com/6G2ende42c