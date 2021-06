Telegram: Nikt nie usunie materiałów z poczty Dworczyka

Telegram to komunikator, który ma bardzo liberalną politykę związaną z treściami przechodzącymi przez ich serwer. – W razie stwierdzenia naruszeń istnieje możliwość zgłoszenia kanału jako naruszający prawo autorskie, promujący przemoc czy rozpowszechniający pornografię – i firma takie kanały usuwa lub cenzuruje. Jednak dopóki nie są to treści bardzo kontrowersyjne, mogą być publikowane bez ograniczeń – tłumaczy Przemysław Krejza, dyrektor ds. badań i rozwoju w Laboratorium Informatyki Śledczej Mediarecovery.

Kaczyński powtórzył tezę, że atak „został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej", a „jego skala i zasięg są szerokie" – ma to wynikać z analizy naszych służb oraz służb specjalnych naszych sojuszników. – W oświadczeniu tym jest za mało faktów, by ocenić, czy to hipoteza prawdziwa – ocenia były funkcjonariusz służb.

Eksperci przyznają, że to cyberwojna. – To, co wyjdzie z Telegrama, pojawi się gdzie indziej w internecie. Będą wypływać w sieci, mniejsze rzeczy będą przeplatane z „bombami". Im mniejsze będzie zainteresowanie, i im media mniej będą to kolportowały, tym szybciej to wygaśnie – mówią.