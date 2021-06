Przyszłość mediów: bańki internetowe, polaryzacja, artykuły pisane przez boty?

Zdaniem Jacka Grzeszaka, wizja w której dostęp do treści jest ściśle zamknięty, jest mało realna, bo trudno sobie wyobrazić płacenie za treści, jeśli one będą jednocześnie otwarte. Uważa on również, że użytkownicy nie będą chcieli płacić za kilka subskrypcji jednocześnie. – Możliwe jest tworzenie klastrów z jednego i drugiego strony podziału politycznego: kupujesz pakiet lewicy albo pakiet prawicy i będziesz mieć wygodny dostęp do mediów, płacisz raz w miesiącu, ale nie masz dostępu do mediów z drugiej strony – mówi Grzeszak.