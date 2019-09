Reuters: Chiny stały za cyberatakiem na parlament Australii

Według Reutersa, Australian Signals Directorate (ASD), rządowa australijska agencja zajmująca się m.in. cyberbezpieczeństwem doszła do wniosku, że za cyberatak na Australię odpowiedzialne było chińskie ministerstwo bezpieczeństwa państwowego. Informacje o tym przekazało Reutersowi pięć osób bezpośrednio znających ustalenia śledztwa. Informatorzy zastrzegli sobie anonimowość. Agencja nie weszła w posiadanie raportu australijskich służb, który jest utajniony.

Chiny to największy partner handlowy Australii, kupujący m.in. rudę żelaza, węgiel oraz produkty rolne. Ponad jedna trzecia australijskiego eksportu trafia do Chin. Australię rocznie odwiedza ponad milion Chińczyków.

W lutym władze Australii informowały o ataku hakerów na sieć australijskiego parlamentu. Premier mówił, nie podając szczegółów, że za atakiem prawdopodobnie stał obcy rząd. Gdy atak wyszedł na jaw, spiker Izby Reprezentantów oraz przewodniczący Senatu zalecili parlamentarzystom zmianę haseł.

ASD ustaliła, że hakerzy uzyskali także dostęp do sieci trzech partii - rządzącej Liberalnej Partii Australii, koalicyjnej Narodowej Partii Australii oraz opozycyjnej Australijskiej Partii Pracy. Do ataku doszło na trzy miesiące przed wyborami w Australii. Według jednego z informatorów Reutersa, nic nie wskazuje, by cyberatak mógł wpłynąć na wynik wyborów.



Majowe wybory wygrała koalicja Liberałów i Narodowców.