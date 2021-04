Dziemianowicz-Bąk: Nie wierzę, że PO, ze złośliwości, zagłosuje z Ziobrą

- UE oferuje pieniądze nie dla tego, czy innego rządu, ale dla obywateli Zjednoczonej Europy. Dlatego oczywiście, że trzeba rozmawiać, oczywiście, że trzeba walczyć o to, aby postulaty lewicy - przeznaczenie środków na budowę 75 tys. tanich mieszkań na wynajem, przeznaczenie dodatkowego 1 mld euro na szpitale powiatowe - aby te postulaty znalazły się w Krajowym Planie Odbudowy, na piśmie, by KE mogła kontrolować ich realizację - dodała.

Czy jeśli postulaty te zostaną spełnione Lewica zagłosuje za ratyfikacją? - Polacy tych pieniędzy potrzebują, dziś dyskutujemy o tym co zrobić, by pieniądze te rzeczywiście trafiły na potrzeby mieszkańców Polski - odparła Dziemianowicz-Bąk.

- Jeśli postulaty te będą uwzględnione na piśmie, wówczas Lewica będzie mogła z czystym sercem zagłosować za ratyfikacją Funduszu Odbudowy. Co więcej uważam, że cała opozycja będzie mogła za ratyfikacją zagłosować. Nie chce mi się wierzyć, że PO w imię złośliwości wobec Jarosława Kaczyńskiego, są naprawdę gotowi zagłosować przeciwko Zjednoczonej Europy i ramię w ramię ze Zbigniewem Ziobrą zabrać Polakom te pieniądze, które im się naprawdę należą - mówiła posłanka.

Dziemianowicz-Bąk przyznała, że "nie rozumie postawy PO", która krytykuje Lewicę za rozmowy z rządem i zapowiada głosowanie przeciw ratyfikacji Funduszu Odbudowy.

- PO, która kilka miesięcy temu apelowała, aby jak najszybciej ratyfikować unijny Fundusz Odbudowy, potem artykułowała postulaty bardzo bliskie temu, co wczoraj przedstawiła Lewica. Dziś, gdy Lewicy udało się skłonić rząd do rozmów, do negocjacji, nagle Platformie Obywatelskiej się to nie podoba. Nie wiem z czego to wynika - mówiła.

- Jeżeli ktokolwiek opowiada się za Zjednoczoną Europą, za silną integracją nie powinien lekką ręką odrzucać tego ogromnego, cywilizacyjnego planu jakim jest Fundusz Odbudowy - podsumowała.