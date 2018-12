Zmiany w użytkowaniu wieczystym

Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Do ustawy wprowadzono m.in. przepisy dotyczące przedsiębiorców będących użytkownikami wieczystymi. Podmiot taki, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej będzie mógł w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

- 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wynosi 1 proc. albo

- 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2 proc., albo

- 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

