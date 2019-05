Hilton: Jubileusz w fabryce fortepianów

Otwarcie hotelu w Kaliszu zbiega się ze stuleciem marki Hilton.

Otwarty właśnie Kalisz Hampton by Hilton Kalisz znajduje się w kompleksie Calisia One – w zrewitalizowanej dawnej fabryce fortepianów Calisia. Obok 91 pokojów w budynku są luksusowe SPA z basenem, restauracje i zaplecze konferencyjne. Hotelowa grupa Hilton powstała 31 maja 1919 r., po tym jak Conrad Hilton zamiast wymarzonego banku kupił 40-pokojowy hotel w Teksasie. Dziś grupa ma w portfelu 5,75 tys. obiektów pod 17 markami w 113 krajach. Firma szacuje, że w ciągu stu lat w jej obiektach gościło ponad 3 mld osób.

Poza Hiltonem w skład Calisia One wchodzi m.in. część biurowa.



- Projektując kompleks Calisia One postawiliśmy na format wielofunkcyjny. Do części hotelowej szukaliśmy partnera, którego wartości i ideały są nam bliskie. To dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z marką Hilton – komentuje cytowany w komunikacie Marcin Antczak z Antczak Investments, firmy pełniącej role inwestora i generalnego wykonawcy.