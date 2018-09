Symbole miasta muzyki

Gala finałowa Międzynarodowego Konkursu im. Karola Szymanowskiego odbędzie w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Siedziba NOSPR to wizytówka Katowic – Miasta Muzyki UNESCO, miejsce wyjątkowe, zaprojektowane przez zespół wybitnego śląskiego architekta Tomasza Koniora. W centrum miasta współtworzy tzw. strefę kultury stworzoną na dawnych terenach pokopalnianych. W obrębie tej strefy znajduje się także Międzynarodowe Centrum Kongresowe, słynny „Spodek" oraz nowa siedziba Muzeum Śląskiego.

To jeden z najlepszych przykładów rewitalizacji terenów poprzemysłowych na cele kulturalne. Budynek oddany został do użytku w 2014 roku. Jego prosta bryła w materiale i kolorze elewacji nawiązuje do śląskiej tradycji budowania fabryk i górniczych osiedli z czerwonej cegły (wykorzystano tu aż siedem jej rodzajów).

Sercem obiektu jest sala koncertowa na 1800 miejsc o najwyższej jakości akustyce, jednej z najlepszych w Europie. To zasługa słynnej japońskiej firmy Nagata Acustics, która także opracowywała akustykę m.in. nowej Filharmonii Paryskiej i Elbphilharmonie w Hamburgu. W nawiązaniu współpracy z nią pomógł architektom Krystian Zimerman, a Japończyków wsparła też polska PA Pracownia Akustyczna.

Wnętrze sali koncertowej wygląda jak gigantyczny instrument smyczkowy. Inspiracją dla jej wystroju i kolorystyki były skrzypce Stradivariusa. Jasne drewno zestawione w tym wnętrzu z antracytowymi betonowymi ścianami tworzy niezwykle oryginalną kompozycję.

Salę koncertową otacza atrium z monumentalnym foyer ze schodami prowadzącymi na wszystkie poziomy widowni. Zewnętrzny pierścień obiektu przypomina rodzaj ramy, gdzie mieszczą się: sala kameralna na 300 miejsc, sale prób, garderoby, studia nagrań i wiele innych pomieszczeń

Integralną częścią siedziby NOSPR jest jej otoczenie: ogrody, skwery z fontanną, amfiteatr i labirynt, zaprojektowane także przez Konior Studio. Labirynt z zielonych strzyżonych grabów (wybór tych drzew zasugerował Krzysztof Penderecki) to założenie szczególne, bo jego plan symbolicznie odzwierciedla układ ulic i placów wielkich Katowic z 1926 roku. W labirynt wkomponowano nawet tory, które jak w rzeczywistości przecinają miasto ma pół. W ubiegłym roku ogrody te zdobyły drugą nagrodę w konkursie European Garden Award.

Konior Studio zaprojektowało też rozbudowę Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prace ukończono w 2007 roku, powstało Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej Symfonia, powiększające zabytkowy XIX-wieczny kompleks neogotyckich budynków Akademii. Elementem je spinającym jest przeszklone atrium.

Zewnętrzne ściany Symfonii pokrywa cegła klinkierowa w kilku odcieniach, nawiązująca do materiału, z którego wykonano ściany sąsiedniego neogotyckiego gmachu. Elewację wejściową dekoruje motyw muzyczny: smukłe wnęki przypominające zarys prospektu organowego. A drobne punkciki wysunięte przed lico cegieł tworzą rozedrgane powierzchnie jakby rozchodzącej się fali dźwięku.

We wnętrzu „Symfonii" znajduje się sala koncertowa o znakomitej akustyce i z możliwością różnicowania warunków pogłosowych, zależnie od wykonywanej muzyki. Rozbudowa Akademii uhonorowana została Nagrodą SARP jako najciekawszy obiekt użyteczności publicznej.

W latach 2014-2016 przeprowadzono też rewitalizację XIX-wiecznego budynku Akademii (pierwotne niemieckiej Królewskiej Szkoły Budowlanej, a potem przedwojennej siedziby Sejmu Śląskiego).Odnowiono elewację, a w wyremontowanej auli im. Bolesława Szabelskiego o neogotyckich sklepieniach odtworzono odkryte pod tynkiem barwne ścienne polichromie z początku XX wieku, przedstawiające cztery ważne dla Śląska budowle: renesansowy zamek w Oleśnicy, drewniany kościół w Mikulczycach, przeniesiony potem do Bytomia, Dom Miar w Nysie i ratusz we Wrocławiu. We wnętrzu zainstalowano też nowe organy, więc tutaj także odbywają się koncerty. ©?

