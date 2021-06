„Cosi fan tutte” w Operze Wrocławskiej. Szkoła młodych kochanków

To jest opera na wciąż pandemiczne czasy. Na scenie pojawi się zaledwie sześcioro wykonawców, ale tak zaplanował to Mozart, którego „Cosi fan tutte" uchodzi za jedno z najważniejszych jego arcydzieł. A reżyser wrocławskiej inscenizacji, pochodzący z Brazylii André Heller-Lopes, zaproponował, by widz, przychodząc do teatru, do końca nie wiedział, którą wersję zobaczy. A artyści, jaka będzie grana.