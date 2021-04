Marek Janowski na jubileuszu Sinfonii Varsovii

Marek Janowski ma swojsko dla nas brzmiące nazwisko, które odziedziczył po ojcu. Na dodatek przyszedł na świat w Warszawie, w 1939 r., ale wkrótce potem wyjechał z matką do jej rodziny do Wuppertalu. Po polsku nie mówi, ma jednak sentyment do kraju swojego urodzenia. Na własne 80. urodziny także przyjechał do Warszawy, by poprowadzić koncert orkiestry Sinfonii Varsovii.