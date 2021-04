Zmarła artystka-skandalistka Tempest Storm

Według „Review Journal” zarabiała wtedy zawrotną na tamte czasy sumę 100 tysięcy dolarów rocznie i miała z firmą produkującą burleski Bryan-Engels podpisany dziesięcioletni kontrakt. Od 1957 roku przyciągała tłumy do Dunes Hotel and Casino w Las Vegas.

Gwiazda burleski i piosenkarka jazzowa urodziła się jako Anne Blanche Banks 29 lutego 1928 roku w Eastman, w stanie Georgia. Skończyła edukację na siódmej klasie. Zaczęła pracować jako kelnerka. Miała 17 lat i za sobą dwa małżeństwa (pierwsze trwało jeden dzień, drugie pół roku), gdy pojechała do Hollywood. Pracowała jako kelnerka, dopóki nie trafiła do Follies Theatre. Jako striptizerka. To wtedy przyjęła nazwisko Tempest Storm. Szybko stała się popularną gwiazdą burleski, zwłaszcza, gdy kolejny jej mąż kupił dla niej teatr. W połowie lat 50. była już sławna i zaczęła dostawać propozycje filmowe. Grała m.in. w filmach stała się główną bohaterką „ Teaseramy” Irvinga Klawa.

W 1959 roku Tempest Storm wyszła za mąż po raz czwarty za Herba Jeffriesa, reżysera i śpiewaka jazzowego występującego z orkiestrą Duke’a Ellingtona. Mówiła później, że za to małżeństwo zapłaciła zerwaniem ze swoim agentem i załamaniem kariery filmowej, bo Jeffries był Afroamerykaninem.

W 1973 roku aktorka odbyła tournée z grupą rockową James Gang występując m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Jej kariera trwała jeszcze w XXI wieku. W 2005 roku aktorka przeprowadziła się na stałe do Las Vegas. Ostatni raz wystąpiła na scenie w 2011 roku.



W 1987 roku Storm stała się bohaterką książki „Tempest Storm: The Lady is a Vamp” . W 2016 powstał film dokumentalny o jej życiu „Tempest Storm” zrealizowany przez kanadyjską reżyserkę Nimishę Mukerji. „Królowa burleski” trafiła też do Burlesque Home of Fame.

Tempest Storm pod koniec życia cierpiała na demencję. Nie doszła do zdrowia po operacji biodra. Zmarła 20 kwietnia w swoim domu w Las Vegas.