Sprawa plagiatu piosenki wartej pół miliarda zakończona

Led Zeppelin zwyciężyli w długotrwałej walce o prawa autorskie do ich piosenki „Stairway to Heaven”. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odmówił rozpatrzenia sprawy wniesionej przeciwko nim przez spadkobiercę Randy'ego Wolfe’a, zmarłego frontmana amerykańskiego zespołu Spirit.



Twierdził on, że Led Zeppelin zaczerpnął nuty otwierające „Stairway to Heaven” z piosenki Spirit „Taurus” po tym, jak Robert Plant zobaczył występ Spirit w Birmingham w 1970 roku.



Plant powiedział, że nie może sobie przypomnieć koncertu ze względu na swój udział w poważnym wypadku samochodowym później tej nocy, co wpłynęło na jego pamięć.

